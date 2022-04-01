وقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا بعد الكشف عن نتيجة القرعة.
وكان الأخضر تأهل أول مجموعته في تصفيات آسيا متفوقًا على المنتخب الياباني.
وقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا بعد الكشف عن نتيجة القرعة.
وكان الأخضر تأهل أول مجموعته في تصفيات آسيا متفوقًا على المنتخب الياباني.
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية
اترك تعليقاً