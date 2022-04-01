وقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا بعد الكشف عن نتيجة القرعة.

وكان الأخضر تأهل أول مجموعته في تصفيات آسيا متفوقًا على المنتخب الياباني.