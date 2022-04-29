توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30كم/ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والاوسط ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.