توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة المطرية الربيعية اليوم وغدًا، على عدد من مناطق المملكة.

فيديو | #الأرصاد: استمرار الحالة المطرية الربيعية اليوم وغدا مع تساقط حبات البرد على الرياض والقصيم#الإخبارية pic.twitter.com/GH5fbHO0Lu

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2022

وقال محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل في مداخلة عبر قناة الإخبارية إن اليوم شهد تساقط زخات البرد على منطقة الرياض شملت العاصمة، والقصيم وحائل متوقعًا أن تمتد غدًا لتشمل المناطق الوسطى، بالإضافة للمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.

وكان مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر، عبدالرحمن الزهراني، قال أمس إن الحالة المطرية الربيعية ستستمر من الأربعاء حتى السبت المقبل وتشمل مناطق ومرتفعات جازان وعسير ومكة المكرمة والباحة ونجران والأجزاء المرتفعة من المناطق الجنوبية الغربية.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف، كما تكون السماء صحواً إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات الباحة، عسير وجازان ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وبسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.