كشفت الأرصاد السعودية عن مستجدات الحالة المطرية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة اليوم.

وتوق المركز الوطني للأرصاد استمرار الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة التي تشهدها مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزائها الشرقية.

كما تشتد على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية تؤدي إلى جريان السيول وتصحب برياح هابطة نشطة السرعة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.