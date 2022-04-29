قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني إن الحالة المطرية التي تشهدها المملكة حاليًا لا علاقة لها ببرنامج الاستمطار الصناعي الذي تم تدشين أولى مراحله قبل أيام.

فيديو | #الأرصاد لـ #برنامج_120:

استمرار الحالة المطرية حتى نهاية شهر #رمضان.. وهطول الأمطار ليس له علاقة بعملية "الاستمطار الصناعي" والحديث عن ذلك ما زال مبكرا pic.twitter.com/pGiaCQ2kF0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2022

وأضاف القحطاني في مداخلة مع قناة الإخبارية إنه من المبكر الحديث عن نتائج برنامج الاستمطار متوقعًا أن تستمر الحالة المطرية الحالية حتى نهاية رمضان المبارك.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30كم/ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.