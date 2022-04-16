توقع محلل الطقس في ‎مركز الأرصاد عقيل العقيل، استمرار فرص هطول الأمطار على ‎الرياض.

فيديو | محلل طقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل:

العواصف الرملية المحلية طبيعية خلال فصل الربيع وتوقعات باستمرار فرص هطول الأمطار على الرياض#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/nlJmUlHKLQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2022

العواصف الرملية طبيعية:

وقال العقيل خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن العواصف الرملية المحلية طبيعية خلال فصل الربيع، مشيرًا إلى أن الرياض وما جاورها تعرضت إلى رياح وأمطار رعدية، كما أن هناك نشاطًا في الرياح السطحية على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

تفاوت درجات الحرارة:

وتابع محلل الطقس في مركز الأرصاد أن كثافة السحب ترتكز على المناطق الشمالية الشرقية للمملكة مع احتمالية هطول أمطار، حيث تميل الأجواء إلى الاستقرار خلال منتصف الأسبوع، ثم تعاود الأمطار نهاية الأسبوع المقبل، كما تتفاوت درجات الحرارة ما بين الانخفاض والارتفاع بسبب تغيير اتجاهات الرياح ما بين النهار والليل.