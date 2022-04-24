توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الاثنين إلى يوم الجمعة المقبل.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.