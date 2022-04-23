توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشرقية لمناطق عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة، حائل والقصيم والحدود الشمالية والجوف وغرب منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية.

حالة الطقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياحًا نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي الأوسط بسرعة 12- 32 كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 45كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 25كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.