توقعت الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة حالة ممطرة على معظم المناطق تبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى الأحد (2022/4/24م) بمشيئة الله.

المناطق المشمولة بالحالة

وقال المركز في أحدث توقعاته الجوية إن الفرصة تتهيأ بمشيئة الله تعالى لهطول أمطار رعدية متوسطة قد يصاحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية.

كما توقع المركز أن يبدأ تأثير الحالة على مناطق عسير خاصة أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، المجاردة، وفي الباحة تشمل الباحة، العقيق، القرى، قلوة، المخواة، أما في جازان فتشمل فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر إضافة إلى نجران (نجران حبونا، بدر الجنوب) ومنطقة مكة المكرمة خاصة على الطائف، ميسان، الكامل، تربة، الخرمة، رنية، ظلم ومنطقة المدينة وتشمل المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، الحناكية، خيبر، العيص، العلا.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.