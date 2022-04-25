توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينتا مكة المكرمة وشرورة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية، فيما تسجل مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها في “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: “مكة المكرمة وشرورة 39 درجة مئوية، والخرج 38، والمدينة المنورة وجازان والقنفذة 37، ووادي الدواسر 36، وجدة والدمام ونجران والأحساء 35 مئوية”.

درجات الحرارة الأدنى

بينما سجلت طريف 13 درجة مئوية، وأبها وعرعر 15، وجائل والباحة والقريات 16، والطائف 17، وبريدة وسكاكا ورفحا 18، وتبوك 19، والعلا 20، ونجران 21، والدمام والأحساء وينبع 22، وحفر الباطن 23، والمدينة والمنورة والرياض 24، ومكة المكرمة 26، وجدة 27 مئوية.