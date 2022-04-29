توقع المركز الوطني لـ الأرصاد، استمرار الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق إلى نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال المركز، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الأمطار المتوسطة والغزيرة التي شهدتها مناطق المملكة في الفترة الحالية متوقعة مسبقًا ومشار لها في تقارير المركز الدورية”.

من السابق لأوانه ربط غزارتها بالاستمطار

وأضاف “قد تستمر الحالة إلى نهاية شهر رمضان “ومن السابق لأوانه ربط غزارتها بعمليات الاستمطار”.

وتابع المركز الوطني للأرصاد، أن العاصمة الرياض سجلت اليوم 15 ملم على جنوبها وتستمر للغد.