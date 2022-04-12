أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 162.89 نقطة ليقفل عند مستوى 13646.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 240 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المنجم، والبلاد، والاستثمار، والجزيرة، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكابلات السعودية، وساب للتكافل، وأنابيب الشرق، ودار المعدات، والوطنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.50%.

فيما كانت أسهم شركات الجزيرة، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والمنجم، والجزيرة، وأماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 221.52 نقطة ليقفل عند مستوى 24268.83 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1532 صفقة.