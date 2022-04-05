أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 41.54 نقطة ليقفل عند مستوى 13206.88 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 12.1 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 214 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، وأماك، ومجموعة تداول، والعربية، والمنجم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وبروج للتأمين،وتكوين، وشاكر، وأسمنت الجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.79% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والدواء، وأسمنت الجوف الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات علم، وأماك، والدواء، ومعادن، والراجحي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 231.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24214.97 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 51 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 530 ألف سهم تقاسمتها 2181 صفقة.