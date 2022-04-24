أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 71.31 نقطة ليقفل عند مستوى 13463.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 120 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات علم، والخريف، ونماء للكيماويات، والحمادي، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، وسهل، وشاكر، وبترو رابغ، والعالمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.89% و 9.96% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسهل، وأماك، والتصنيع، والإنماء الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات أماك، وعلم، وأكوا باور، والراجحي، وسهل هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 1.75 نقطة ليقفل عند مستوى 23832.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1316 صفقة.