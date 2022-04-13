أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 105.85 نقاط ليقفل عند مستوى 13540.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 200 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات كيمانول، وأسمنت اليمامة، والغاز، والطنية، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات معادن، والاتحاد، وأكوا باور، والسعودي الفرنسي، والرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.39% و 5.41% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والجزيرة، والأهلي، والإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والجزيرة، وأماك، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 42.30 نقطة ليقفل عند مستوى 24311.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1269 صفقة.