أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 80.16 نقطة ليقفل عند مستوى 13543.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 181 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البلاد، والسعودي الفرنسي، والمواساة، والعربي، والجزيرة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية، وبروج للتامين، وكيان السعودية، وسهل، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7% و 9.95% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان، وسهل، والتصنيع، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي، والأهلي، وكيان السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 310.81 نقاط ليقفل عند مستوى 23521.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 172 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم تقاسمتها 1660 صفقة.