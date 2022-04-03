جدد الأمن العام دعوته للجميع للإبلاغ عن المتسولين على الأرقام المخصصة لذلك في كافة مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن التسول أحد أساليب الاحتيال.

ونشر الأمن العام على تويتر إنفوجراف يتضمن أرقام الإبلاغ عن المتسولين وعلق عليه بالقول: باســم الخـيــر تطلـب وبطرق الاحتيال تجمع فلا تكن أنت من يدفع.

الأمن العام يلاحق المتسولين:

وكان الأمن العام، أصدر بيانًا، الثلاثاء الماضي قال فيه إن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

وحث بيان الأمن العام، على التبرع عبر الوسائل النظامية، حيث أطلقت المملكة العام الماضي، منصة إحسان الإلكترونية التي تتيح للراغبين التبرع عبر تطبيق المنصة على الهواتف الذكية واختيار الفئة أو الحالة التي يريدونها.

عقوبة التسول:

ويتضمن نظام مكافحة التسول الذي بدأ العمل به في يناير الماضي، عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معًا، على كل من يُقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت.