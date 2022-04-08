جدد الأمن العام التحذير من التسول مشيرًا إلى أنه واجهة لجمع الأموال لتمويل غايات وأنشطة غير مشروعة.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

عقوبة التسول

وكان الأمن العام أكد في وقت سابق أن عقوبة التسول تصل إلى السجن لمدة عام أو غرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بهما معًا.

وقبل أيام باشرت الجهات الأمنية المختصة مهامها بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.