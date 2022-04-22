وجه الأمن العام رسالة إلى ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن الصلاة في صحن المطاف تعوق حركة المعتمرين.

تراويح ليلة 22 رمضان:

في سياق متصل، أدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام صلاة التراويح ليلة 22 رمضان المبارك في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، وبحضور أئمة المسجد الحرام وعدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.

منظومة من الخدمات:

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية ملأت أركان المسجد الحرام وساحاته.