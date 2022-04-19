تواصل الجهات الأمنية جهودها في مكافحة التسول، حيث قبضت دورية الأمن في جدة على مقيم يتسول أمام إحدى الإشارات المرورية بطريقة مباشرة.

ضبط متسولين:

كما تم ضبط مخالف لنظام الإقامة يتسول بطريقة غير مباشرة، وكذلك تم القبض على مقيم تسول بطريقة مباشرة أمام المحلات، ومقيم يمني يتسول بطريقة مباشرة كذلك.

كذلك تم ضبط امرأة صومالية تتسول أمام أحد المحلات وبرفقتها 3 أطفال، وكذلك مقيم يتسول عند إحدى محطات الوقود بطريقة مباشرة.