حسم النادي الأهلي تأهله إلى الدور نصف النهائي في بطولة دور أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ملخص مباراة الأهلي والرجاء:

وبدأت مباراة الرجاء ضد الأهلي المصري، بداية سريعة جدًّا، بهجمة خطيرة لـ الفريق المغربي، وعرضية سحرية من عبدالإله مذكور، لـ فابريس نغوما الذي سجل الهدف الأول من رأسية قوية في الدقيقة الـ 5.

وقاد النادي الأهلي هجمة خطيرة، على مرمى الرجاء أسفرت عن عرقلة حسين الشحات، ليشير حكم اللقاء بركلة جزاء بعد العودة لـ تقنية الفيديو، قبل أن يهدرها علي معلول.

الأهلي يدرك التعادل:

وفي الدقيقة الـ 43، ركلة ركنية لـ النادي الأهلي، قام بتنفيذها علي معلول لتذهب لـ محمد عبدالمنعم مدافع المارد الأحمر الذي سددها صاروخية، في شباك أنس زنيتي، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.

وفي بداية الشوط الثاني، شن الرجاء هجمة خطيرة على مرمى النادي الأهلي، ولكنها تذهب ركنية بعد تشتيت من الدفاع، لترتد بهجمة مرتدة لـ المارد الأحمر، وتخرج ركلة مرمى.

تاو يهدر الهدف الثاني لـ الأهلي:

ويعود النادي الأهلي في الدقيقة الـ 50، للمباراة بـ انفراد لـ الجنوب إفريقي بيرسي تاو ليكون في مواجهة أنس ونيتي حارس الرجاء ولكنه يهدر هدف مؤكد بغرابة شديدة.

وحصل الرجاء على فاول خطير في الدقيقة الـ 58، من على مشارف منطقة جزاء النادي الأهلي المصري، ولكن تمكن محمد الشناوي من التصدي لها ببراعة.

واستمرت المحاولات الخطيرة من كلا الفريقين، حتى نهاية المباراة، التي حسمت صعود النادي الأهلي لـ نصف النهائي من أجل مواجهة وفاق سطيف الجزائري.