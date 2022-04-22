كشف مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، أحمد الداموك حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب الأعضاء الذهبيين بعقد جمعية عمومية غير عادية.

ذهبيو الأهلي يطلبون عقد عمومية

وكان مقدم برنامج “شوت”، عبدالرحمن الحميدي قد أكد أن عددًا من الأعضاء الذهبيين بالنادي طلبوا عقد جمعية عمومية غير عادية؛ نظرًا لعثورهم على مخالفات من قبل الإدارة الحالية، ورفعوا الطلب إلى إدارة ماجد النفيعي.

الداموك ينفي هذه الأنباء

وأعاد الداموك نشر فيديو الحميدي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ونفى هذه الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، متمنيًا عدم بث أي أخبار غير حقيقية.

وقال الداموك: “توضيحًا للحقائق أمام جماهير الأهلي الغالية، أود التأكيد بأن إدارة النادي لم تتلق أي خطاب لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية وفقًا للمادة 15 من اللائحة الأساسية للأندية”.

واختتم مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، تغريدته قائلًا: “وأننا نحترم ونعتز بكافة الأهلاويين ونتمنى عدم بث الأخبار التي لا تمت للحقيقة بصلة”.

الانتقادات تحاصر الإدارة

وتعرضت إدارة النفيعي لانتقادات قوية خلال الموسم الرياضي الحالي، لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدير الفني بيسنيك هاسي، قبل أن تتم إقالته الشهر الماضي؛ وتتعاقد مع روبرت سيبولدي.