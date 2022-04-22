استقر النادي الأهلي، بقيادة المدرب الأوروجوياني سيبولدي، على أول صفقة صيفية للفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

ويحتاج الراقي إلى دعم صفوفه الدفاعية بصفقة من العيار الثقيل؛ وذلك من أجل تحسين النتائج والمنافسة بالموسم المقبل.

وكشفت تقارير أن الراقي أصبح قريبًا من ضم المدافع المصري محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك المصري بعد نهاية الموسم الحالي.

شرط أمام الأهلي لحسم صفقة الونش:

ويحتاج الراقي إلى دفع 5 ملايين دولار لضم الونش، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي الزمالك، وذلك بعد أن جدد عقده مع الفريق الأبيض حتى صيف 2025 في العام الماضي.

وكان الونش شارك في مباريات منتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أُقيمت في الكاميرون، كما لعب أمام السنغال في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بـ قطر.