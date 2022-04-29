خسر الفريق الكروي الأول بـ الأهلي أمام نادي الطائي وديًا بنتيجة 2-1 وذلك في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يخسر تجربته الودية ضد الطائي

وسجل لـ فريق الطائي كل من الجزائري أمير سعيود والسويسري سيفاس ماليلي بينما سجل لـ الراقي اللاعب المقدوني إزغيان أليوسكي.

ويتواجد الراقي في المركز العاشر برصيد 28 نقطة أما نادي الطائي فيحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباريات الدوري تعود الثلاثاء المقبل

وسوف تُستأنف مباريات الجولة الـ26 من دوري المحترفين يوم الثلاثاء المقبل، بلقاء بين الهلال والفيحاء.