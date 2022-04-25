يخطط النادي الأهلي لخطف صفقة دفاعية مميزة من ناديي الهلال والنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويفكر الراقي في التعاقد مع المغربي رومان سايس مدافع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي بحسب ما ذكره الإعلامي نواف العقيل المتخصص في رصد أهم أخبار سوق الانتقالات.

سبب اهتمام الأهلي والهلال والنصر بضم سايس:

ويفكر الهلال في تعويض خدمات الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، الذي استقر على عدم التجديد مع بطل دوري أبطال آسيا 2021، فيما يرغب النصر في استبدال الأرجنتيني فونيس موري، الذي لا يقدم المستويات المعهودة عنه.

وسينتهي عقد سايس مع نادي وولفرهامبتون صيف العام الحالي، ويرغب اللاعب المغربي في البقاء مع فريقه الإنجليزي لكن المفاوضات صعبة للغاية بالوقت الحالي.

يذكر أن رومان سايس كان شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، حيث ودع منتخب المغرب البطولة من دور الثمانية.