نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني.

الأهلي ضد الهلال:

ولعب الأهلي ضد الهلال السوداني، مساء الأحد، على ملعب السلام في القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، ونجح الفريق الأحمر في الفوز بهدف دون رد.

وبدأت مباراة الأهلي ضد الهلال بشكل سريع، حيث اعتمد لاعبو الفريق السوداني على الضغط على الدفاع، فيما اعتمد الفريق الأحمر على السيطرة على وسط الملعب بفضل تحركات مميزة من الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج.

ولعب أحمد عبدالقادر رأسية أمسكها حارس مرمى الهلال، علي أبو عشرين، قبل أن يرسل علي معلول عرضية أخرى أبعدها حارس المرمى، ثم طالب لاعبو الفريق السوداني بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط جيرالد فيري.

وطالب لاعبو الفريق الأحمر بالحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد عبدالقادر، إلا أن الحكم لم يحسبها، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

حسين الشحات يسجل هدف التأهل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استحوذ لاعبو الفريق الأحمر، وشارك حسين الشحات بدلًا من محمد شريف، وتألق محمد الشناوي وأبعد رأسية رائعة من لاعبي الهلال السوداني.

ونجح حسين الشحات في تسجيل هدف التقدم بعد تلقيه تمريرة رائعة من أحمد عبدالقادر، وأهدر بيرسي تاور فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما فشل في مراوغة أبو عشرين، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.