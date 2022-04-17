كشفت تقارير إعلامية مصرية عن نية نادي الزمالك بيع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري للنادي الأهلي بفترة الانتقالات الصيفية.

ويُعاني الجزيري صاحب الـ29 عامًا من تراجع في الأداء خلال الفترة الحالية، مما جعل إدارة الزمالك تفكر في بيعه للراقي، خاصة مع تراجع مستوى السوري عمر السومة.

وكان الجزيري انضم لنادي الزمالك في العام الماضي قادمًا من نادي المقاولون العرب المصري كما سبق له اللعب في صفوف نادي الإفريقي التونسي ونادي طنطا المصري.

جماهير الراقي تنتقد الصفقة

وانتقدت جماهير الأهلي صفقة سيف الدين الجزيري، مؤكدين على أنه لن يضيف أي شيء للراقي في حال انضمامه للفريق.

وكان الجزيري نال لقب هداف بطولة كأس العرب التي أُقيمت ديسمبر الماضي في قطر بإحرازه 4 أهداف مع المنتخب التونسي في البطولة.