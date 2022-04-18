أظهرت بيانات حديثة اليوم الاثنين، إعطاء أكثر من 113 مليون جرعة لقاح كورونا بدول مجلس التعاون، فيما ارتفعت نسبة التعافي من كورونا في السعودية لـ98.2%.

التعافي من كورونا

وقال مركز الإحصاء الخليجي في بيان له عبر “تويتر”، إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (3594516) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (3547339) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (20334) حالة، وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد.

إجمالي اللقاحات المعطاة

وأشار مركز الإحصاء، إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (113513786)، بينما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98.2% وفي دول الخليج مجتمعة 98.7%.