حمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، مليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وقال الإرياني، في تغريدات عبر “تويتر”، إن الرحلة كانت مقررة ذهابًا وعودة، حيث كانت ستنطلق يوم الأحد 24 إبريل، وذلك بسبب عدم التزام الحوثي بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية.

وأكد الإرياني، أن الحكومة وافقت على سفر 104 ركاب، في أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، إلا أن مليشيا الحوثي رفضت.

مخطط حوثي خبيث

وأضاف الإرياني أن الحوثي ومليشياته سبب تعطيل أول رحلة طيران من مطار صنعاء صادرة عنها، في ظل معلومات تؤكد تخطيطها لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة.

دعوة للمجتمع الدولي

وطالب معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي، بالضغط على الحوثي ومليشياته لوقف التلاعب بهذا الملف الإنساني، والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذاً لبنود إعلان التهدئة برعاية أممية.