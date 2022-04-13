أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، أن الوزارة تستهدف توفير نحو 300 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام القريبة المقبلة.

أهمية قصوى:

وتابع السويلم خلال تصريحات إلى الإخبارية، أن توفير الوحدات السكنية أمر يشكل أهمية قصوى لدى الوزارة والهيئة الوطنية للإسكان، حيث يتم العمل على نحو 115 مشروعاً تتوزع في مدن المملكة، توفر قرابة 150 وحدة سكنية، وعلى مستوى مدينة الرياض تحديدًا نتحدث عن حوالي أكثر من 32 ألف وحدة سكنية وأنه تم الإعلان اليوم عن 5 آلاف وحدة جديدة.

ضخ مزيد من الوحدات:

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف ضخ المزيد من الوحدات خلال الفترة المقبلة، وأنه خلال الأعوام القليلة القادمة سيكون هناك 300 ألف وحدة سكنية بينها أكثر من 140 ألف وحدة على مستوى مدينة الرياض وحدها، وذلك في إطار توفير كافة الحلول والخيارات السكنية التي تمكن المواطنين من التملك السكني.