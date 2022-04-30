يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، نظيره وفاق سطيف الجزائري، ضمن منافسات مباريات ذهاب الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف:

ومن المقرر، أن تقام مباراة الذهاب بين المارد الأحمر ونظيره الجزائري على استاد الأهلي وي السلام، يوم السبت القادم، عند العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتستحوذ قنوات “بي إن سبورتس” على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا، كما ستنقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورت الأرضي، فيما ستعرض مباراة الإياب على القناة الجزائرية المفتوحة.

إصابات تقلب الموازين في الأهلي:

ويعاني النادي الأهلي، من شبح الإصابات قبل المباراة المنتظرة في دوري أبطال أفريقيا، حيث تحوم الشكوك حول مستقبل ثلاثي المارد الأحمر “أليو ديانج، عمرو السولية، وأحمد عبد القادر”.

وكان عمرو السولية قد أُصيب أثناء مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي، فضلا عن معاناة أحمد عبد القادر من إصابة عضلية، واستبعاد أليو الديانج من قائمة الفريق ضد سيراميكا اليوم.

وأشارت التقارير الصحافية المصرية، أن استبعاد أليو ديانج جاء بسبب إجهاد اللاعب من تلاحق المباريات، وبالتالي فضل الجهاز الفني إراحته، من أجل تجهيزه لمباراة وفاق سطيف.

ولكن إلى الآن، لم يتضح موقف اللاعب المالي رسمًيا، من المشاركة في مواجهة وفاق سطيف، فيما يخضع أحمد عبد القادر إلى بعض التدريبات التأهيلية، من أجل تجهيزه للمباريات.

وكان أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، قد أكد أن أحمد عبد القادر بات جاهزًا من الناحية الطبية، ولكن موسيماني لم يفصل في أمر مشاركته حتى الآن.

أما عمرو السولية، فإنه يتبع بعض التدريبات من أجل التخلص من الإجهاد، ولكن إلى الآن، لم يتأكد حقيقة مشاركة الثلاثي في مباراة وفاق سطيف الجزائري.