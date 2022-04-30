تنطلق مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مطلع شهر مايو المقبل، حيث تستعد الفرق لتحقيق نتائج إيجابية في المسابقة المحلية.

ويعود نادي النصر إلى السباق المحلي عبر بوابة نادي الشباب، يوم الجمعة المقبل، الموافق 6 مايو، عند الساعة 8:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

استعدادات النصر للدوري السعودي:

وكان نادي النصر يستعد جيدًا، خلال فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب دور المجموعات الآسيوي، حيث يطمح العالمي إلى استعادة بريقه مجددًا.

ويأمل نادي النصر في تحقيق نتائج إيجابية خلال الخمس مباريات المتبقية في دوري محمد بن سلمان، خاصة أن العالمي لم يحسم بعد المركز الثالث في الدوري السعودي.

إصابات تقلب الموازين:

وكان النصر يُجهز كتيبته من اجل مباريات دوري محمد بن سلمان المتبقية، حيث كان يأمل الفريق في أن يكون جميع نجومه مستعدين، من أجل خوض المنافسات الأخيرة في البطولة.

وأصبحت الإصابات تلاحق النصر منذ فترة التوقف، حيث أصيب ستة من لاعبيه بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، التي كان يعسكر بها استعدادًا للدوري السعودي.

والآن، يعاني النصر من إصابة خط هجومه، حيث تعرض الكاميروني فينسنت أبو بكر، للإصابة بتمزق في أنسج القدم، وأشارت التقارير، أن اللاعب سوف يغيب حتى نهاية الموسم.

إصابة عضلية لـ عبد الفتاح آدم:

وتعرض عبد الفتاح آدم نجم النصر إلى إصابة عضلية قبل مواجهة الشباب، وجاءت أثناء مباراة فريقه الودية مع نادي الباطن، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

ويُفكر نادي النصر، حاليًا، في محاولة تخطي الإصابات التي تلاحق الفريق، قبل المواجهة المصيرية ضد نادي الشباب، حيث ستحدد هذه المباراة صاحب المركز الثالث في دوري محمد بن سلمان.