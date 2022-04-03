يعاني الفريق الكروي الأول بنادي الهلال من إصابة بعض اللاعبين الأساسيين، وذلك قبل مواجهتي الشباب في نصف نهائي كأس الملك، والشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

توقيت مباراة الهلال والشباب:

وسيواجه الزعيم فريق الشباب، اليوم في تمام العاشرة مساءً في نصف نهائي كأس الملك، ثم يواجه فريق الشارقة الجمعة المقبلة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة في البطولة الآسيوية.

نوعية الإصابات لدى الزعيم:

ويعاني الزعيم حاليًّا من إصابة “سالم الدوسري بـ كورونا، إصابة أندري كاريلو في الركبة، إصابة علي البليهي العضلية، إجهاد الكولومبي جوستافو كويلار”.

الإصابات تعد صداعًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، خاصة أن الزعيم يرغب في التتويج بـ الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا بالموسم الحالي.

وسيكون تشكيل الهلال المتوقع للمباراة ضد الشباب بعد غياب الدوسري وعلي البليهي وأندري كاريلو مكونًا من: “المعيوف في حراسة المرمى، هيون سو، المفرج، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سلمان الفرج، ماثيوس بيريرا، إيغالو، موسى ماريجا، صالح الشهري”.