قضت محكمة مصرية بالإعدام لرجل أعمال مصري صاحب مكتب مقاولات والسجن المؤبد لابنته، بتهمة قتل طالب في مدينة الرحاب الراقية، والتمثيل بجثته ودفنه في مطبخ شقة.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، والمتهم الرابع بالسجن المشدد 7 سنوات، والمتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالسجن المشدد 5 سنوات.

تفاصيل الجريمة

وكانت التحقيقات، كشفت أن خلافًا نشب بين المتهم الأول والمجني عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم في تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، وفقًا لصحيفة “صدى البلد”.

وعزم المتهم وباقي المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية “خطيبته”، واشتركوا جميعًا في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.