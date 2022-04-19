اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب الهادف إلى تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.

أنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة:

وتوفر اللائحة التنفيذية المعلومات الوافية عن أنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة، والأحكام العامة لدخول وإقامة الأجنبي بالدولة وتعكس التطور الجذري الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول والإقامة بهدف تيسير الإجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته ومرونته وتعزيز شعور الاستقرار والأمان المجتمعي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

الإقامة الذهبية:

وشهدت الإقامة الذهبية التي تمنح لعدة فئات وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام، مجموعة كبيرة من التعديلات التي جاءت بغرض تيسير المتطلبات والتوسع في فئات المستفيدين.

كما تضمنت مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

الإقامة الذهبية للعلماء:

تمنح للعلماء والباحثين ذوي الإنجازات والتأثير العالي في مجالهم بناءً على توصية أو موافقة من مجلس علماء الإمارات ووفق شروط أهمها أن يكون حاصلًا على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والعلوم الطبيعية من أفضل الجامعات عالميًّا وفقًا للتصنيفات الدولية المعتمدة، وأن يكون له إنجازات بحثية معتمدة أو من ذوي الإنجازات في بناء قطاع البحث والتطوير داخل وخارج الدولة.

الإقامة الذهبية للمتخصصين:

تم التوسع في هذا المسار لجذب العمالة الماهرة من أصحاب المؤهلات التعليمية والخبرات المهنية في كافة التخصصات في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا والعلوم والتعليم والقانون والثقافة والاجتماع، على أن تتوافر مجموعة من الشروط التي تتضمن الحصول على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول، وأن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة / المستوى المهني الأول أو الثاني حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين والمتوائم مع التصنيف الدولي الموحد للمهن ISCO الصادر من منظمة العمل الدولية، كما يجب أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يقل الراتب الشهري عن ثلاثين ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.