حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من طقس الرياض اليوم الجمعة الرابع عشر من رمضان المبارك متوقعًا أن تشهد المنطقة أتربة مثارة تحد الرؤية وأمطار رعدية.

طقس الرياض اليوم

وقال الإنذار المبكر إن الحالة تمتد من السابعة صباح اليوم حتى السادسة مساء وتشمل التأثيرات المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

ولفت إلى أن الحالة تشمل العاصمة الرياض، الدرعية، الخرج، الحريق، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم وضرما.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف، كما تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات الباحة، عسير وجازان ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط.