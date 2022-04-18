بعد توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لإقامة فعاليات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على أرض المملكة العربية السعودية.

يحتفظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بـ أرقامه المميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم توقف البطولة.

ويتصدر نادي الاتحاد صدارة دوري المحترفين، حيث أصبح قريبًا من حسم اللقب لصالحه، حيث يمتلك الهلال فرصة أخيرة للمنافسة، ولكن العميد عازم على تحقيق اللقب هذا الموسم.

رقم مميز لـ الاتحاد:

وحقق نادي الاتحاد رقمًا مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُعد أكثر الأندية السعودية تسجيلًا من التسديدات خلال الموسم الحالي.

وسجل لاعبو الاتحاد بعد مرور 25 جولة، في الدوري السعودي 54 هدفًا، جاء 20% من هذه الأهداف عن طريق التسديدات، وبذلك يعتبر التسديد هو سلاح النمور في الدوري.