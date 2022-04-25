يبدو أن نادي الاتحاد سيرد بشكل سريع على تصريحات اللاعب المصري محمد النني لاعب نادي آرسنال الإنجليزي.

تألق برونو هنريكي يدفع الاتحاد للتجديد معه

وكان الاتحاد فضّل التعاقد مع النني ليكون بديلًا للاعب البرازيلي برونو هنريكي الذي ارتبط اسمه بمغادرة الاتحاد قبل أن يتألق مؤخرًا مع العميد.

النني كان تحدث إعلاميًا بعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد أول أمس السبت أنه يرغب في البقاء بالجانرز واستكمال مسيرته مع الفريق حتى الاعتزال.

رد سريع من إدارة الاتحاد

الرد سيأتي سريعًا من إدارة أنمار الحائلي بتجديد عقد اللاعب البرازيلي هنريكي مع وجود البرتغالي أندري فيليبي، في إشارة من الإدارة الاتحادية إلى عدم حاجتها في ضم النني.

يذكر أن النني كان قدم مستويات مميزة في مباراتي آرسنال ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد بـ الدوري الإنجليزي وساهم في حصد فريقه للنقاط الـ6 أمام الفريقين.

وانضم محمد النني إلى آرسنال في عام 2016 قادمًا من نادي بازل السويسري.