اقتربت فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من العودة إلى الانطلاق، خاصة بعد انتهاء دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، التي كانت تستضيفها المملكة.

الاتحاد ضد الفتح:

ومن المقرر، أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى السباق على لقب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة قوية ضد نادي الفتح في الجولة السادسة والعشرين.

وتقام مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل، الموافق 6 مايو 2022، وسيحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، أحداث المواجهة القادمة للعميد.

الاتحاد يبحث عن اللقب التاسع:

ويبحث نادي الاتحاد عن اللقب التاسع في تاريخه، ولم يتمكن نادي الاتحاد من التتويج باللقب المحلي الأغلى منذ أكثر من 13 عامًا، وبالتالي يطمح لاعبو العميد في استعادة اللقب الغائب.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 60 نقطة، حيث ينافسه نادي الهلال في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.