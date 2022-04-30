ستنطلق منافسات الجولة الـ26، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال أيام، بعد انتهاء دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد استضافت فعاليات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد نظام التجمع الذي أقر به الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الاتحاد يستهدف الفوز:

ويستعد نادي الاتحاد لمواصلة انتصاراته وتحقيق اللقب الغائب عن النادي منذ أكثر من 13 عامًا، حيث يأمل العميد في الفوز بجميع المواجهات الخمس المتبقية له في الدوري.

ومن المقرر أن يعود نادي الاتحاد إلى السباق المحلي، بعد التوقف لمدة شهر، عبر بوابة نادي الفتح يوم الجمعة المقبل 6 مايو، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وسيدخل نادي الاتحاد مواجهة مباشرة على اللقب، حيث سيقابل نادي الهلال، يوم 15 مايو المقبل، عند الساعة 8:50 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيختتم نادي الاتحاد مواجهاته بمقابلة كل من، الطائي، والاتفاق، والباطن، يوم 20 و25 و29 مايو على الترتيب، حيث يأمل العميد في الفوز بجميع المباريات لحسم اللقب.

الأرقام تنصف الاتحاد:

وتمكن نادي الاتحاد من تصدر جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 60 نقطة، محققًا أرقامًا قياسية مذهلة، خلال مواجهات المسابقة المحلية.

ويُعد نادي الاتحاد هو أكثر الأندية التي حققت أطول سلسلة بدون خسارة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 15 مباراة، حتى الهزيمة من الهلال.

وتُشير الأرقام أن الاتحاد بات قريبًا من حسم اللقب المحلي، بسبب نتائجه الجيدة، حيث يُعد الأعلى فوزًا وتهديفًا في المسابقة، فضلًا عن تحقيقه أكبر مُعدل من النقاط.