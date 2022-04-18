نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على نظيره أبها وديًّا بهدفين دون رد، استعدادًا لاستئناف المنافسات الرسمية.

الاتحاد يفوز على أبها:

ولعب الاتحاد ضد أبها على ملعبه ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما الثنائي البرازيلي رومارينيو وإيغور كورونادو.

وقام المدير الفني الروماني كوزمين كونترا بمنح فرصة المشاركة لأكبر عدد من لاعبيه، حيث دفع بالمغربي عبدالرزاق حمدالله في الشوط الثاني، رغم التحاقه بالتدريبات، يوم الجمعة.

وغاب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الثنائي عمر هوساوي ومهند الشنقيطي لعدم الجاهزية، فيما قام مدرب أبها، السلوفاكي مارتن سيفيلا بإشراك أكبر عدد من اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويسير الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، من الفوز في 19 مرة، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهم.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة من الفوز 9 مرات، والتعادل 5 مرات، وخسر 11 مرة.