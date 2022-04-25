نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، في تحقيق فوز عريض على نادي الحزم برباعية مقابل هدف في لقاء ودي، وذلك استعدادًا لمنافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يفوز برباعية:

وسجل أهداف العميد كل من “رومارينيو، كورنادو، حمدالله، خالد السميري”، بينما سجل هدف نادي الحزم اللاعب يوسف عمر في الدقيقة الـ92.

ويستعد العميد لمواجهة نادي الفتح يوم السادس من مايو المقبل في الجولة الـ26 من دوري المحترفين السعودي.

يذكر أن العميد متصدر حاليًّا لـ بطولة دوري المحترفين السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نادي الهلال.