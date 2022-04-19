نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الفوز على الجزيرة الإماراتي تحت 21 عامًا وديًّا بخماسية دون رد.

الاتفاق يتجاوز الجزيرة:

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل مميز خلال المباراة الودية، وفرض سيطرته على اللعب، وسجل أهدافه كل من؛ أحمد الغامدي، فيصل الغامدي وحسين السليس، وهدفين أحرزهما عبدالله السالم.

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من؛ عبدالله الصالح، عبدالرحمن عبدالقادر، سعد الموسى، علي فؤاد، فهد الدوسري، فيصل الغامدي، ماجد النجراني، سعد السلولي، حسن السليس، عبدالله السالم وأحمد الغامدي.

وأجرى كارتيرون العديد من التغييرات خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الاتفاق ضد الجزيرة الإماراتي؛ لتجربة اللاعبين وتجهيزهم فنيًّا وبدنيًّا، حيث دفع بكل من؛ محمد الحائطي، محمد محزري، حامد الغامدي وأمين يونس.

الاستعداد لاستئناف المسابقات:

وتُعد هذه المباراة الودية الثانية لفارس الدهناء في الإمارات ضمن البرنامج الإعدادي للمرحلة الأولى من تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة توقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 9 مرات، وخسر 10 مواجهات.