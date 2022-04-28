نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الفوز على نظيره الظفرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أُقيمت مساء الأربعاء.

الاتفاق يفوز على الظفرة:

ولعب الاتفاق ضد الظفرة على ملعب الفرسان في أبو ظبي، ونجح فارس الدهناء في التقدم عند الدقيقة 22 عن طريق حامد الغامدي، قبل أن يسجل الفريق الإماراتي التعادل، لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 1/ 1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، قام المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعدد من التغييرات، لتنفيذ التكتيك الذي سينتهجه خلال الفترة المقبلة، لسيطر على اللعب، قبل أن يسجل يوسف نياكاتي الهدف الثاني عند الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وتُعد ودية الاتفاق ضد الظفرة، هي المواجهة السادسة التي يخوضها فارس الدهناء ضمن معسكره المقام في أبو ظبي، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العودة إلى الدمام:

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، صباح الخميس، إلى الدمام، على أن يعاود تدريبات، يوم الجمعة، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد التعاون ضمن منافسات الجولة الـ26.