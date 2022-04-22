يبذل نادي بايرن ميونخ الألماني، قصارى جهده لمنع نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي من الانتقال لنادي برشلونة الإسباني بفترة الانتقالات الصيفية.

مدرب بايرن ميونخ يرفض رحيل ليفاندوفسكي

وتحدث المدرب الألماني جوليان ناجيلسمان مدرب بايرن ميونخ عن رأيه حول اقتراب اللاعب البولندي من الرحيل عن صفوف البايرن في صيف 2022.

النجم البولندي سيجدد لـ البايرن

وكشف ناجيلسمان عن أنه لن يوافق على رحيل لاعبه البولندي، مضيفًا أن الأخير سيبقى وسيجدد للبايرن.

وعلى مدار الفترة الماضية، أوضحت بعض التقارير أن اللاعب البولندي، يرغب في خوض تجربة جديدة مع نادٍ جديد، خارج ألمانيا بداية من الصيف المقبل، قبل إعلانه اعتزال كرة القدم.

وأوضح أوليفر كان المدير التنفيذي لـ نادي بايرن ميونخ أن الفريق البافاري يبذل قصارى جهده من أجل إقناع اللاعب البولندي بالبقاء مع محاولة تحسين العرض المالي.