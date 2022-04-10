أعلن البرلمان الباكستاني أنه سيصوت لاختيار رئيس حكومة جديد الاثنين المقبل، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وكان البرلمان الباكستاني، صوت بالموافقة على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء الحالي عمران خان وحزبه “تحريك إنصاف” (حركة باكستان للعدالة).

سحب الثقة من حكومة عمران خان:

وكان البرلمان قد بدأ التصويت بوقت أبكر مساء أمس السبت لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء عمران خان وحزبه تحريك إنصاف (حركة باكستان للعدالة).

وكانت المحكمة أبطلت المحكمة العليا في باكستان، حل الجمعية الوطنية “البرلمان” وقضت بالتصويت على اقتراح المعارضة بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، ما قد يكلفه على الأرجح منصبه، حسبما نقل موقع “فرانس 24”.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية، أجلت النظر في مدى قانونية إلغاء البرلمان تصويتًا لحجب الثقة عن رئيس الحكومة.

وكان قد وافق الرئيس الباكستاني عارف علوى على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل محاولة المعارضة طرح الثقة في حكومته عبر البرلمان.