كشف أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، عن انتشار البروق في كافة مناطق المملكة الـ13 بما فيها الربع الخالي.

وقال المسند : الحالة المطرية الرمضانية وفي يومها التاسع أعطت بإذن ربها أكثر مما أعطى الموسم المطري الحالي منذ 15 أكتوبر2021.

توقعات الحالة المطرية

وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل قال خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية إن هذه الحالة سوف تنحسر تدريجيًا خلال الأيام التالية لعيد الفطر وتتركز في المرتفعات ثم تعود الأجواء إلى الاستقرار.

وتشهد العديد من مناطق المملكة خلال هذه الأيام أمطارًا غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تحد الرؤية خاصة على الطرق السريعة.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.