أكد علي البليهي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على أهمية مواجهة استقلال دوسنبه في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

البليهي يتحدث عن مواجهة استقلال دوشنبه:

وقال نجم الهلال، خلال المؤتمر الصحافي، قبل مباراة فريقه في الجولة الرابعة، من دور المجموعات الآسيوي: “مواجهة استقلال دوشنبه، هي الأهم، لأن الفوز بها يجعلنا نقترب من الأدوار النهائية”.

وتحدث علي البليهي، عن عودة جانغ هيون سو، قائلًا: “اللاعب تعافى من الإصابة بشكل كبير، ولكن قرار مشاركته أو مشاركة أي لاعب عمومًا في يد الجهاز الفني”.

الهلال واستقلال دوشنبه:

ومن المقرر، أن تقام مباراة نادي الهلال ضد نظيره استقلال دوشنبه، غدًا الثلاثاء، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.