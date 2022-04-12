قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيكشف اليوم عن خطط لتوفير البنزين المخلوط بالوقود الحيوي خلال الصيف؛ للحد من ارتفاع تكاليف الوقود.

ما هو الوقود الحيوي؟

الوقود الحيوي Biofuel، هو ذلك الوقود المستمد من الكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية منها، وهو أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة، وذلك على خلاف النفط والفحم المُسمى بالوقود الأحفوري.

وستسمح هذه الخطوة للأمريكيين بالاستمرار في شراء E15، وهو البنزين الذي يستخدم مزيج الإيثانول بنسبة %، وذلك في الفترة بين 1 يونيو إلى 15 سبتمبر، في محاولة للمساعدة في خفض نفقات الوقود.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، قال مسؤول كبير في الإدارة إن هذه الكمية يمكن أن تزداد خاصة خلال أشهر الصيف.

الوقود المختلط بروباجاندا أمريكية

وفي حين أن E15 أرخص في المتوسط ​​بـ 10 سنتات فقطـ إلا أنه أقل كثافة للطاقة، مما يعني أن السائقين سيحتاجون إلى شراء المزيد من الوقود، مما يعني أنه لن يكون هناك توفير حقيقي، وما هي إلا بروباجاندا أمريكية.

وقال البيت الأبيض إن وكالة حماية البيئة تدرس أيضًا اتخاذ إجراء إضافي للسماح باستخدام E15 على مدار العام، لكن النجاح غير مضمون، حيث ألغت المحاكم عرضًا سابقًا من قبل الجمهوري دونالد ترامب، في عام 2019 يخص تمديد بيع E15 على مدار العام.

تأثير سلبي على جودة الهواء

وستعمل وكالة حماية البيئة مع الدول لضمان عدم وجود تأثير سلبي كبير على جودة الهواء في الصيف بسبب البيع الممتد لـ E15، والذي يتم تقييد استخدامه في الأشهر الأكثر سخونة بسبب المخاوف المتعلقة بالضباب الدخاني.

وفي الشهر الماضي، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستبيع 180 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بمعدل مليون برميل يوميًا بدءًا من مايو، وهو أكبر إصدار من المخزون منذ إنشائه في السبعينيات.

وبلغ متوسط ​​سعر جالون البنزين العادي في الولايات المتحدة ذروته في 11 مارس عند 4.33 دولار، وبلغ في بعض المقاطعات 6 دولار.

ارتفاع التضخم لمستوى غير عادي

وسيتزامن إعلان بايدن عن خطة الوقود المختلط مع إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس، وهو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما، حيث تحاول الإدارة الأمريكية استباق المزيد من أخبار التضخم الرهيبة والتي يتوقع أن يرتفع بشكل غير عادي الفترة المقبلة.

وأظهر تقرير الشهر الماضي أن مؤشر أسعار المستهلك قفز إلى 7.9% في فبراير، وهو أكبر ارتفاع منذ 40 عامًا، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 8.4% وفقًا لخبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبيرغ.

ويستعد البيت الأبيض لرد فعل عنيف من الشعب الأمريكي في مواجهة التضخم المرتفع الذي سيؤثر على جميع الأسعار بدايةً من الوقود انتهاءً بالحليب والبيض والأجهزة الكهربائية.