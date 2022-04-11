كشف البنك المركزي السعودي – ساما – أن هناك أكثر من 4.8 ملايين حساب بنكي تم فتحها عن بعد دون تطابق البيانات الخاصة بالعملاء.

فيديو | البنك المركزي: فتح أكثر من 4,8 ملايين حساب "إلكتروني" دون تطابق البيانات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2r3Iwy5mZE

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2022

وأشار البنك إلى أن 55 % من الحسابات المفتوحة إلكترونيًا لم يتم تطابق رقم الجوال مع رقم الهوية الوطنية للمستفيد كما هو متبع عند فتح الحساب عبر الفروع والمقرات.

إجراءات البنك المركزي

وفي وقت سابق وجه البنك المركزي السعودي البنوك العاملة في المملكة، بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك لدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستنادًا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.

مواجهة الاحتيال المالي

وأشار إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.

وضع حد للسحب اليومي

كما اتخذ البنك عدة إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ ستين (60) ألف ريال، ويمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تسهم بشكل أساسي في حماية العميل، وذلك إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.